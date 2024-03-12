Онлайн чаще всего учатся английскому, работе с компьютером и маникюру

Более 17% россиян имеют опыт онлайнового обучения на различных курсах, показало совместное исследование Финансового университета при Правительстве РФ и компании "Ингосстрах" (есть в распоряжении "Российской газеты").

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Наиболее популярны интернет-курсы в Москве (в столице опыт такого обучения имеют 37%), Набережных Челнах (31%), Красноярске (24%) и Барнауле (23%). Менее популярны онлайн-курсы в Томске (22%), Хабаровске (21%), Иркутске (20%), Санкт-Петербурге (20%) и Тольятти (20%). Онлайн-обучение практически одинаково востребовано среди женщин (18%) и мужчин (16%).

Современные формы обучения притягивают прежде всего молодежь от 18 до 30 лет (интерес к онлайн-курсам этой группы составляет 39%), людей среднего возраста от 31 до 40 лет (19%). Наименьшее желание обучаться онлайн проявляется среди людей в возрасте от 51 до 60 лет (10%), а также среди тех, кто старше 60 лет (3%).

"Изучение английского языка оказалось самой популярной темой обучения, ему в интернете учились за последнее время 16,3% опрошенных. Еще 9,9% изучали Word, Excel, PowerPointи другие популярные программы, маникюру и педикюру учились 9,3%, а программированию - 8,9% от числа респондентов," - говорит директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Кроме них к популярным направлениям обучения относятся продажи и маркетинг, дизайн, инвестирование в финансовый анализ, бухгалтерия, макияж, рисование, а также графический дизайн.

По данным исследования, основные цели обучения в онлайн-формате - это получение новых знаний, саморазвитие, расширение кругозора, повышение культурного уровня и хобби (53,4%). Также значительная часть опрошенных (33,2%) стремится к улучшению результатов на работе и повышению производственной эффективности. Еще 27,5% намерены приобрести навыки и знания, необходимые для смены работы и 16,2% - для продвижения по карьерной лестнице и увеличения заработной платы. Меньше всего, 4,4% респондентов, проходят онлайн-курсы для расширения круга общения.

При этом 69,5% опрошенных предпочли бы бесплатные курсы. Еще 20% учащихся готовы заплатить за них до 1 тыс. рублей, в то же время лишь 1,8% опрошенных готовы потратить 51-100 тыс. рублей на онлайн-образование.

Спрос на обучение в дистанционном формате в России продолжает расти. Тренд последних лет - переобучение с целью смены профессии. Например, если в 2021 году только 32% слушателей онлайн-платформ приходили туда с целью переквалификации, то в 2022-м таких стало 40%. Хотят люди получать новые знания в смежных сферах и для того, чтобы начать подрабатывать.

Начинающим предпринимателям, готовым рискнуть и начать свой бизнес, тоже важно получать новые знания.

"Образование для бизнеса необходимо как воздух, ведь в экономике в целом, в правовом поле, производственных процессах, логистике, маркетинге, менеджменте, интернет-технологиях, бизнес-аналитике, деловых коммуникациях происходят динамические процессы. Получать новые знания можно разными путями. Если в организации развит патронат, то можно отправить на обучение одного сотрудника, обладающего умением передавать знания другим людям. Можно и нужно в целях нематериальной мотивации отправлять сотрудников на повышение квалификации в различные образовательные организации, и не только в своем городе, но и в другие города. Онлайн-курсы - тоже прекрасная возможность развивать свои познания в построении бизнеса", - поясняет заведующий кафедрой предпринимательства и логистики Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Дмитрий Завьялов.

Методы онлайн-обучения используются и в современных компаниях.

"Инвестиции в обучение наших сотрудников - это инвестиции в будущее компании. Работникам всех подразделений доступны курсы по развитию гибких навыков, личной эффективности, а также экспертизы в математике и цифровых технологиях. Мы рассказываем сотрудникам о возможных карьерных треках в компании и создаем среду для наращивания необходимых компетенций", - отметила директор по персоналу "Ингосстраха" Виктория Невская. "Доля проникновения цифровых платформ и экосистем в хозяйственную и общественную жизнь российского общества колеблется в диапазоне 30-40%. Очевидно, что в ближайшие годы темпы роста цифровой экономики будут только возрастать, можно ожидать, что на горизонте до 2030 года они будут колебаться в диапазоне 15-20% в год. Разумеется, что ускорение темпов цифровизации социально-экономических отношений повышает спрос на новые "цифровые" профессии. Так, в ближайшие годы особым спросом будут пользоваться специалисты в области создания и управления цифровыми инновациями и цифровым бизнесом, цифрового маркетинга, аналитики цифровых систем управления", - считает доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Если у человека уже есть базовое образование в определенной сфере, то подтянуть его можно и онлайн, уверен эксперт. По крайней мере, это удобнее, так как не надо бросать основную работу. И онлайн-курсы все-таки дешевле, чем получать второе высшее образование, которое в нашей стране является платным.