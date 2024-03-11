В РПЦ ответили на слова Папы Римского о мире на Украине

Заявление Папы Римского Франциска о том, что проигрывающая сторона украинского конфликта должна согласиться на переговоры, не соответствует ожиданиям Запада, заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ) в разговоре с «Лентой.ру». Так собеседник издания ответил на слова понтифика.

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«Очевидно, что это высказывание не соответствует ожиданиям западного политического мейнстрима, который сосредоточен на максимально воинственной риторике по отношению к России», — высказался представитель РПЦ.

Ранее Папа Римский Франциск высказался об украинском конфликте и заявил, что проигрывающая сторона должна поднять белый флаг и начать мирные переговоры. На слова понтифика резко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав их «виртуальным посредничеством».

Зеленский резко ответил Папе Римскому на призыв поднять белый флаг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также оценила слова Папы Римского. По мнению спикера министерства, обращение понтифика было направлено к Западу.