Блиновская надеется на изменение меры пресечения

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили СИЗО-6 «Печатники», в котором содержится блогер Елена Блиновская, сообщил «Газете.Ru» председатель комиссии Георгий Волков. По его словам, блогер надеется, что ей изменят меру пресечения, так как считает себя невиновной. Волков отметил, что состояние Блиновской стабильно, но при воспоминаниях о детях у нее на глаза наворачиваются слезы.

«Конечно, она переживает за всю эту ситуацию. Она надеется, что ей как минимум изменят меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Она считает, что не виновата ни в каких преступлениях. Она считает, что все-таки следственные органы разберутся в этом вопросе и подозрения, которые сейчас есть, будут сняты. Ее состояние психологическое достаточно стабильно, но, когда она вспоминает о детях, на ее глазах появляются слезы. Она говорит, что все готова отдать, лишь бы дали увидеть ее несовершеннолетних детей», — сказал он.

Волков считает, что Блиновскую не нужно содержать в СИЗО, так как она не совершила насильственных действий. По его словам, блогер верит, что в ее ситуации справедливость восторжествует.

«Не должны женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетних детей, которые не совершили каких-то насильственных преступлений, находиться в следственном изоляторе. Тем более что ей вменяются коммерческие составы, в том числе вопросы с налогами, поэтому мое мнение, что ей там делать нечего. Она много рассказывала об их патриотизме, об их путешествиях с мужем по стране: на Алтай, о посещении республики Крым и так далее, что они любят родину, они патриоты. Она верит, что наша система правосудия разберется и все-таки справедливость, как она ее видит, восторжествует. Но моя позиция, конечно, что не надо содержать в следственном изоляторе матерей, тем более многодетных. Больно на это смотреть. Будем смотреть и дальше посещать ее, смотреть за ее психологическим состоянием и за условиями содержания и быта», — пояснил он.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест.

Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, среди них якобы был свидетель по делу. По версии обвинения, блогерша общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда. Блиновской грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

1 февраля Life со ссылкой на Shot сообщил, что Елена Блиновская почти не общается с сокамерницами и находится на грани депрессии в СИЗО. По информации издания, она похудела и плохо ест. Женщина находится в карантинной камере на 20 человек, но в скором времени ее должны перевести в обычную.