Сбой произошел на сайте РЖД

Сайт РЖД может быть временно недоступен для некоторых пользователей по техническим причинам. Об этом сказано в телеграм-канале компании. При этом, по информации пресс-службы, приложение "РЖД Пассажирам", кассы на вокзалах и станциях работают в прежнем формате. Сейчас компания прилагает все усилия по устранению неполадок.

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"Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в сообщении РЖД.

Ранее неполадки в работе Facebook и Instagram (запрещены в России и принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) были зафиксированы вечером 5 марта. Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией и в отображении новостной ленты. Также наблюдались проблемы в работе YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok и сервисах Google. Однако через пару часов все сервисы Meta (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) восстановили работу после сбоя.