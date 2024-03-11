Хинштейн отреагировал на оскорбление пенсионерки в пермской парикмахерской

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал действия работника парикмахерской, которая издевалась над пожилой пермячкой, самосудом, «унижающим человеческой достоинство». Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram.

«Мы живем в правовом государстве — если вам не заплатили за оказанную услугу, вызовите полицию и разбирайтесь в правовом поле. Но то, что мы сейчас увидели, — это унижающий человеческое достоинство самосуд. Тяжело осознавать, что одна женщина может так по-скотски относиться к другой, тем более к пожилой и беззащитной», — написал Хинштейн.

Депутат Госдумы также выразил уверенность, что правоохранительные органы привлекут парикмахера к ответственности, а администрация салона уволит ее.

Пермская пенсионерка подверглась издевательствам со стороны парикмахера за то, что забыла деньги и не смогла заплатить за стрижку. За это сотрудница салона стала оскорблять женщину, нанесла ей побои и заставила на камеру убираться в салоне. После того как видео попало в Сеть, произошедшим заинтересовались правоохранительные органы: Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело, а прокуратура города начала проверку.