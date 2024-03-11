В нижегородском зоопарке проснулись медведи Ляля и Балу

О наступлении весны сообщили бурые обитатели нижегородского зоопарка Ляля и Балу. Хищники проснулись после четырех с лишним месяцев сна.

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В зоопарке рассказали, что в этом году бурые медведи вышли из берлоги одновременно, хотя раньше первым просыпался самец Балу. Сегодня косолапые уже привели себя в порядок и гуляют на свежем воздухе.

"Судя по поведению наших Ляли и Балу, уходить обратно в свои теплые берлоги они не собираются", - рассказали в "Лимпопо".

Там добавили, что гималайский медведь Моган все еще спит, а сурки, которых тоже называют зоосиноптиками, сначала выбрались из дома, а потом вернулись обратно.

По данным нижегородского гидрометцентра, к концу недели в столице ПФО существенно потеплеет - ожидается повышение температуры до +6 градусов, по области - до +8.