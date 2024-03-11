Трансляция «Ночи выборов» будет доступна во всех странах мира

В центре Москвы 17 марта соберутся все причастные к выборам. Главная экспертная площадка страны, где будут жаркие дискуссии, откроется в 12 часов по местному времени. Об этом рассказала председатель оргкомитета «Ночи выборов» Алена Август. Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна во всех странах мира.

«17 марта мы намерены провести также ярко и огненно, как делаем всегда, девятую ночь выборов и вторую президентскую. Нам удалось добиться статуса самой главной экспертной площадки страны. В завершающий день выборов в 12 часов на нашей площадке на „Цветном“ снова будут собраны лучшие эксперты», — поделилась Алена Август во время конференции в ТАСС, результаты которой были предоставлены URA.RU.

Она отметила, что на «Ночи выборов» удастся рассказать всему миру, что такое выборы президента России. Для этого на мероприятия приглашены международные эксперты, блогеры, журналисты и политики. А прямой эфир мероприятия будет доступен во всех странах планеты.

Названы и темы дискуссий на круглых столах. Главное внимание будет уделено избирательной кампании, однако без него не останутся и другие. «Внешний контур. Защита суверенитета и попытки иностранного вмешательства», «Выборы на исторических территориях: дискуссия экспертов и военкоров», «RUSSIA, MISHA, BALALAYKA — как меняется образ России за рубежом» — так звучат темы обсуждений.

«Мы вместе с коллегами делаем лучшую „Ночь выборов“ в мире. По экспертам, по количеству СМИ. Мы будем держать планку, мы первые. Сделаем на самом высоком уровне. Дадим самый высокий спектр мнений», — рассказал президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

В мероприятии согласились принять участие три кандидата в президенты. По словам экспертов, это отлично показывает масштаб события. Также на «Ночи выборов» традиционно будет задействована площадка Независимого общественного мониторинга. Центры наблюдений примут участие в мероприятии из всех федеральных округов.

Еще на «Ночи выборов» будут представлены результаты наблюдений за выборами президента РФ.

«Ситуационный центр откроется 14 марта. Наблюдение за ДЭГ также стало доступным, понятным и востребованным. Для нас важно, что общественное наблюдение идет в ногу с цифровыми решениями», — отметила председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

На ночи выборов ожидается рекордное количество международных СМИ и иностранных наблюдателей. Французский журналист Арно Девеле отметил, что система выборов в России достаточно прозрачная и отлаженная. По его словам, многие страны в мире хотят дружить с Россией именно поэтому. Девеле добавил, что выборы в РФ и США — это главные события 2024 года.

Выборы президента России завершатся 17 марта. После закрытия участков начнется «Ночь выборов». В выборах участвуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.