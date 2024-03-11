$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

Мосгорсуд признал законным штраф актеру Дмитрию Назарову за дискредитацию ВС РФ

Мосгорсуд отклонил жалобу актера Дмитрия Назарова на штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, признав законным решение о наказании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал законным штраф Дмитрию Назарову за дискредитацию ВС РФ
© Газета.Ru
«Постановление Тверского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения», — рассказали агентству в суде.

В апреле 2023 года суд признал Назарова виновным в совершении правонарушения по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования российской армии.

В постановлении суда говорилось, что поводом для этого послужили три видеоролика в его YouTube-канале.

В октябре представители движения «Отцы России» попросили Генпрокуратуру проверить слова актера, а также запретить выступления звезды «Кухни» в России и принудить к общественным работам. Они заявили, что он критиковал военную операцию на Украине и действия ВС РФ.

Ранее в Дубае отменили спектакль актера Дмитрия Назарова.

Общество
Дмитрий Назаров
Мосгорсуд
Горячая новость
Москва
Дубай
Украина
3
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости