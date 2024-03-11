В РПЦ заявили, что блогеры-священники помогут россиянам воцерковиться

Если люди увидят подлинное и настоящее в блоге священника, то обязательно придут в церковь, отметил в эфире НСН иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.

© nsn.fm

Блогеры-священники могут стать «указателем» на пути россиян к воцерковлению, заявил иеромонах Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрий Першин в разговоре с НСН. Синодальный миссионерский отдел РПЦ ранее запустил пилотный образовательный курс для священников-блогеров и миссионеров, сообщил «Ведомостям» председатель отдела, член Высшего церковного совета епископ Луховицкий Евфимий. По его словам, обучение направлено в том числе на то, чтобы священники в своих блогах не теряли из виду главную цель своей деятельности в блогосфере – проповедь о Христе, и тем самым смогли бы избежать излишнего погружения в нецерковную повестку. Першин считает, что такой курс отразится и на простых россиянах.

«Церковь – это не вуз и не школа. Все, что может блогер-священник – это стать указателем на пути к встрече с Богом. В силу того, что он облечен саном, он может кого-то оттолкнуть, поэтому он должен быть очень аккуратен. Если аудитория увидит, что священники, которые готовы о Христе свидетельствовать, открыты, то, конечно, она придет в церковь, потому что увидит там правду и подлинное, настоящее», – сказал Першин.

По словам иеромонаха, правила работы в соцсетях необходимы для человека, который представляет церковь.

«Общие правила работы в соцсетях необходимы для человека, который представляет церковь как очень большую организацию, тем самым его голос выражает точку зрения церкви на многие события. Он воспринимается как голос церкви. Определенная осторожность и адекватность здесь необходимы. В наше очень непростое время приходится учитывать и то, что есть очень серьезная взаимосвязь происходящего в общественных организациях, в стране, в мире… Думаю, что еще этим обусловлено стремление дать священникам базовую подготовку, в том числе правовую в той области, которая чревата серьезными рисками», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства, активно ведущих социальные сети, не превращаться в «политических комментаторов» и не вовлекаться в политические дискуссии, а, наоборот, пытаться «снизить градус конфронтации» в обществе, передает «Радиоточка НСН».