Милонов заявил, что у украинцев есть мутации из-за сифилиса

У украинцев имеется мутация из-за сифилиса, который появился после терапии токсичными препаратами. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов.

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По его словам, население Украины «развязно сексуально» и отличается «беспорядочными половыми связями».

— Есть такой печальный опыт семидесятилетней-восьмидесятилетней давности, когда была уже не одна эпидемия ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем — прим. «ВМ»), в частности, сифилиса на Украине. И тогда достаточно тяжело лечилось препаратами, содержащими определенные мутагены. Может быть, некоторые мутации мы видим до сих пор, — сказал Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Депутат также напомнил, что большая часть проституток в Европе имеет украинское гражданство.

Недавно на Украине выдали первую лицензию на лечение военнослужащих наркотическими веществами в боевых условиях. Такая терапия позволит получать необходимые средства для оказания помощи на догоспитальном этапе. Документ подписали замглавы Минобороны Украины Наталия Калмыкова и председатель Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роман Исаенко.