В Сети нашли видео первого выступления Влады Морозовой, погибшей в 22 года

В связи с последними трагическими событиями российские цирковые ресурсы обратили внимание на запись выпускного спектакля Государственного училища циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ) имени Михаила Румянцева (Карандаша).

Шоу состоялось в Москве в 2021 году, тогда Морозова впервые вышла на манеж как профессионал.

Номер юной артистки был в программе девятым, партнер Влады - Михаил Гладков. Видео было размещено на неофициальном канале ГУЦЭИ.

Ранее в училище трагическую гибель своей 22-летней выпускницы подтвердили.

Начинающая артистка умерла 9 марта московском в цирке на проспекте Вернадского после того, как упала в обморок за кулисами, выполнив один из номеров программы.

По словам матери девушки, причиной ее смерти могло стать переутомление.

В училище Влада поступила в 2017 году, успешно его окончив в 2021-м.