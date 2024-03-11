Онищенко ответил на вопрос о количестве поедаемых на Масленицу блинов

Количество поедаемых на Масленицу блинов регламентировать не нужно, их употребление зависит от образа жизни человека. Об этом заявил академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщает в понедельник, 11 марта, радиостанция «Говорит Москва».

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«Кому-то надо и 20 [блинов] съесть, кому-то и одного не надо кушать (…) Количество блинов регламентировать не нужно, умеренность нужно проявлять, и каждый пусть ест столько, сколько он может с точки зрения своего образа жизни», — призвал он.

Онищенко напомнил, что Масленица представляет собой симбиоз народных и христианских традиций. Причем, согласно последним, в сырную неделю нужно отказываться не от блинов, а от мяса, добавил он.

«Остается один животный белок — это молоко, сыры и так далее. Безусловно, детям это не надо делать, они у нас растут, а взрослому населению это не повредит», — заверил академик.

Масленичная неделя в 2024 году началась в понедельник, 11 марта, и завершится в воскресенье, 17 марта.