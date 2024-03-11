Путин ждет предложений по воспитательному нацпроекту
Президент России Владимир Путин поставил задачу подготовить предложения по нацпроекту, направленному на воспитание «гармонично развитой личности». Об этом говорится на сайте Кремля.
«Владимир Путин поручил к 1 июня подготовить предложения по нацпроекту по воспитанию „гармонично развитой личности“», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Там добавили, что воспитательный процесс должен быть составлен с учетом традиционных российских ценностей.
Владимир Путин 13 февраля также поручил организовать общероссийский конкурс наставников под названием «Быть, а не казаться!», чтобы привлечь граждан к патриотическому воспитанию. В предыдущих высказываниях Путин отмечал, что для укрепления России необходимо не только патриотическое настроение, но и наличие специалистов. Он подчеркнул важность развития патриотического воспитания параллельно с образованием.