В Ростовской области дали старт Эстафете добрых дел

Губернатор Ростовской области Василий Голубев торжественно запустил Эстафету добрых дел — одно из центральных мероприятий Года добрых дел, объявленного в 2024 году в регионе. Как сообщает пресс-служба главы региона, 10 марта он нажал на символическую кнопку в Новочеркасске, что ознаменовало старт подсчета добрых поступков жителей Ростовской области.

© пресс-служба Губернатора Ростовской области

Теперь на специальном сайте «Добронадону.рф» любой житель Дона сможет рассказать о совершенном им добром деле. Участники эстафеты могут следить за количеством таких поступков в режиме онлайн. Те, на чьем счету окажется наибольшее количество дел, будут поощрены — победителей назовут на региональном фестивале «Доброфест».

Как отметил Голубев, в 2023 году в добровольческой деятельности участвовали свыше 327 тысяч жителей региона. Неравнодушные люди помогали попавшим в беду гражданам, уделяя особое внимание участникам спецоперации и членам их семей. Губернатор подчеркнул, что и сегодня важнейшей ценностью человечества остается милосердие.

«Рассчитываю, что жители Ростовской области примут в эстафете самое деятельное участие, пополняя общий счетчик добрых дел. Каждый человек, коллективы, предприятия могут принять посильное участие. В конце года обязательно подведем итоги и увидим, кто сделал больше добрых дел», — заявил Голубев.

В тот же день в Новочеркасске проводили Пеструю неделю, которая предшествует Широкой Масленице. В преддверии Масленичной недели в Новочеркасске прошли ярмарки, мастерские и выставки. Голубев принял участие в празднике, посетив один из мастер-классов по изготовлению сухого душа для служащих в зоне спецоперации.