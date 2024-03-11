В цирковом училище прокомментировали гибель 22-летней выпускницы

В Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша), ГУЦЭИ, подтвердили гибель 22-летней Влады Морозовой.

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Артистка внезапно умерла 9 марта в Цирке на проспекте Вернадского после того, как упала в обморок за кулисами, выполнив один из номеров.

По словам матери циркачки, причиной смерти девушки стало переутомление.

"Безвременно ушла из жизни наша недавняя выпускница, талантливая артистка Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, акробатка, гимнастка и наездница Влада Морозова", - сказано в некрологе, размещенном пресс-службой учреждения.

В училище Влада поступила в 2017 году, успешно его окончив в 2021-м.

Что известно о смерти 22-летней артистки Влады Морозовой в цирке Запашного

"Преподаватели и однокурсники помнят ее как трудолюбивую, скромную, внимательную девушку", - отметили в пресс-службе.

Далее - выражение соболезнований родным и близким погибшей.