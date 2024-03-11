В ГД объяснили предложение Минтруда России об ужесточении требований к мигрантам

Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение Минтруда России ужесточить требования к набору трудовых мигрантов.

Как считает депутат, это позволит исключить бесконтрольное перемещение рабочих мигрантов по территории страны и «неформальные трудовые отношения от имени иных работодателей с указанными лицами».

«По сути, привлечение мигрантов должно сопровождаться полной ответственностью работодателей, привлекающих указанных лиц к труду, как ответственностью перед непосредственно иностранными работниками — за предоставление рабочего места и соответствие условий труда, так и перед государством и обществом: должно быть обеспечено конкретное местонахождение, выполнение рабочих функций прибывшего в наше государство иностранного гражданина», — объяснила Бессараб.

Ранее Минтруд России предложил ужесточить требования к набору трудовых мигрантов.

Это подразумевает, что мигрантов хотят обязать работать только по заданному профилю, чтобы исключить для иностранного работника возможность сменить род деятельности по своему желанию.