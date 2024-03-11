Безработица в России снизилась на 20% за последние шесть лет, сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Алексеевна Голикова на открытие Фестиваля профессий на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Российская газета

"Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. За последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица. Среднегодовая численность занятых у нас составила 73,6 млн человек", - сказала она. ТАСС

В феврале президент России Владимир Путин отметил, что российская экономика демонстрирует исторически низкий уровень безработицы. Ее уровень в стране в настоящее время составляет 2,9 процента. Вечерняя Москва