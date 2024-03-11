22% россиянок остались недовольны подарками на 8 Марта

При этом каждая десятая вообще осталась без презентов. Большинство женщин посчитали, что мужчины дарят ненужные вещи, потому что мало интересуются предпочтениями жён и подруг, экономят деньги или не хотят долго ходить по магазинам, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Аналитического центра Университета «Синергия».

16% опрошенных намерены передарить презенты при случае, 2% их выбросят. Наибольшее недовольство вызывали бытовая техника, сувениры, мягкие игрушки, дешёвая бижутерия и косметика.