Автограф Путина из частного музея за 900 000 рублей продают в Новосибирске

Личную подпись Президента России Владимира Путина выставили на продажу на онлайн-сервисе товаров и услуг в Новосибирске. Автограф главы государства продавец оценил без малого в миллион рублей.

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Пользователь сервиса по имени Святослав в описании рассказал, что продает подлинный автограф Владимира Путина на цветном фото из фондов частного музея.

«Это не факсимиле, не репринт и не автопен. Любой эксперт это подтвердит», - заверил продавец.

К фото с подписью продавец прилагает сопроводительное письмо из Администрации Президента РФ и правительственный конверт, в котором был доставлен снимок с автографом в Новосибирск из Москвы. На бумаге хорошо видны почтовые штемпели. Документ датирован 2001 годом.

«Это одна из первых (возможно, самая первая) собственноручно подписанная Путиным фотография, которую он подарил, вступив в должность Президента России, поэтому цена артефакта соответствующая. Дешевле продаются либо подделки, либо автографы плохого качества. Торг уместен, но аргументированный», - рассказал продавец.

На любые вопросы об истории артефакты продавец отвечать отказался. В описании к автографу мужчина попросил журналистов, хейтеров, троллей всех мастей и т.д. не звонить: «Ваши сообщения будут игнорироваться, а телефоны и аккаунты - моментально блокироваться».

Ранее жителям Новосибирска предлагали

купить визитку экс-мэра

города Анатолия Локтя. Объявление о продаже визитки размещено в разделе «Вещи знаменитостей по соседству с предложениями о продаже автографов именитых спортсменов, звезд кино и эстрады. Красный прямоугольник с контактами чиновника продавец оценил в 5000 рублей.