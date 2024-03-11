В Приморье на горнодобывающем предприятии косуля провалилась в бункер для приема руды. Кадры со спасением животного опубликовало МЧС России.

Вызволением занимались специалисты поисково-спасательного подразделения «Рудная пристань», которые вытащили испуганную косулю из бункера.

«Убедившись, что животное не травмировалось, бедолагу доставили в лесной массив и вернули в естественную среду обитания», — рассказали в МЧС.

До этого сообщалось об инциденте на реке Шелонь в Новгородской области. Дети остались без присмотра и решили покататься по акватории, взяв с собой собаку. Так как лед был тонким, льдина с несовершеннолетними откололась.

Детей заметили местные жители и вызвали сотрудников МЧС. Чтобы спасти мальчиков и животное, специалисты использовали лодку. В результате дети успешно добрались до берега.

А в Крыму спасатели помогли двум туристкам, которые не могли самостоятельно спуститься с гор.

Ранее с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли 82 человека.