Масленица-2024: даты, традиции, обычаи по дням недели

Масленичные гулянья начнутся в России 11 марта и продлятся до 17 марта. Помимо приготовления блинов, праздник имеет множество других необычных традиций.

© Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Масленица возникла в дохристианские времена и представляла собой день, когда язычники воздавали почести богу плодородия Ярило и задабривали Велеса, отвечавшего за крупный рогатый скот, землю и богатство. С приходом христианства двухнедельные празднества сократили до семи дней.

Согласно традициям, с понедельника по среду отмечается узкая Масленица. В этот период принято отдавать первый блин неимущим, готовить чучело, устраивать смотрины невестам и проводить кулачные бои. Период с четверга по воскресенье, в широкую Масленицу, посвящен игре в снежки, катанию на санях, угощению друг друга блинами и сжиганию чучела. Также в эти дни принято просить прощения у близких за былые обиды.

В Масленицу запрещается ругаться и браниться, а также затворничать. Гостей в эти дни следует принимать в чистом доме. Друг другу принято делать шутливые пожелания: «Извозиться по локти, а наесться по горло», передает vtomske.ru.

Традиционный фестиваль «Московская Масленица» пройдет в столице с 11 по 17 марта. Отметить праздник можно будет на 29 площадках «Московских сезонов», а также в городских парках, центрах и музеях.