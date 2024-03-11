Запашный объявил минуту молчания в память об умершей артистке цирка Морозовой

Директор Большого Московского государственного цирка и дрессировщик Эдгар Запашный в завершение выступления «Легенда» объявил минуту молчания в память об умершей эквилибристки Влады Морозовой.

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— Покойся с миром, Влада. Коллега, артистка, девушка, сестра, дочь, трудяжка, красавица. Ты жила цирком, любила работу и закончила свою жизнь в нем. Физически ты сегодня отсутствовала, но душа твоя продолжила выступать вместе с нами. Каждый артист выходил сегодня на манеж с мыслями о тебе и с частичкой тебя в своем сердце. И так и будет продолжаться, потому как история не умирает, — написал Аскольд Запашный в Telegram-канале.

Находясь на манеже, дрессировщик объявил минуту молчания.

Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова умерла от остановки сердца 9 марта. Девушке стало плохо за кулисами после выступления, она упала в обморок. Врачи боролись за жизнь эквилибристки около трех часов.

По предварительным данным, причиной остановки сердца могла стать гипогликемия. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, что это за состояние и при каких условиях можно от него умереть.

По словам матери девушки, девушка занималась спортом с трех лет и не имела никаких проблем со здоровьем. В то же время девушка слишком много времени и сил посвящала тренировкам и новым проектам.