Минтруд предложил высылать мигрантов, работающих не по профилю

Министерство труда РФ подготовило законопроект, который предлагает высылать из России мигрантов, работающих не по своему профилю. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В подготовленной инициативе ведомство предлагает создать в России специальный документ, который будет подтверждать право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в РФ.

«На практике это означает, что в рамках организационного набора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста», — объяснили в пресс-службе.

В Минтруде считают, что такие меры исключат случаи, когда прибывший в Россию мигрант отказывается работать в пригласившей его организации. Кроме того, при переходе в компанию вне оргнабора иностранцу придется покинуть территорию страны в течение 15 дней.

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В ведомстве подчеркнули, что работодателей, которые нанимают иностранных граждан из визовых стран по оргнабору, освободят от обязанности получать разрешения на привлечение работников.