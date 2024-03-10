Власти Кубани не подтвердили план установить памятник Пригожину

Кубанские власти не располагают данными о планах по установке памятника руководителю и командиру частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину. Об этом в воскресенье, 10 марта, рассказали в пресс-службе региональной администрации.

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До этого Telegram-каналы Grey Zone, «Оркестр Вагнера», а также и журналистка Анастасия Кашеварова разместили в своих аккаунтах снимок памятника и отметили, что он якобы будет размещен на территории часовни в Горячем Ключе.

— В пресс-службе администрации Горячего Ключа не смогли предоставить никакой информации о предполагаемой подготовке к установке монумента, — передает «Коммерсантъ».

Гибель основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина является большой удачей для россиян и страны в целом. Об этом 29 декабря в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет, на борту которого находился Пригожин. Вместе с ним погибли еще девять человек, что позднее подтвердили в Росавиации, опубликовав полный список пассажиров. «Вечерняя Москва» разбиралась, что известно об авиакатастрофе.