Названы дата и место похорон диктора Светланы Моргуновой

Прощание с народной артисткой России пройдет в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского

Диктора Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище 14 марта. Прощание с народной артисткой России пройдет в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщил ТАСС ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Умерла Светлана Моргунова

Телеведущая Светлана Моргунова умерла 10 марта. Ей было 84 года. С 1961 года Светлана Моргунова работала диктором Центрального телевидения СССР. Она также была соведущей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».