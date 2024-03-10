Умерла Светлана Моргунова
Умерла Светлана Моргунова - известный диктор советского ТВ, ведущая «Утренней почты» и «Голубого огонька». Ей было 84 года. О смерти сообщает Daily Storm со ссылкой на помощницу диктора.
«Да, сегодня. Она умерла дома», — сказала помощница.
По данным издания, 84-летняя Светлана Моргунова не имела тяжелых заболеваний, у нее остановилось сердце.
«Я ее очень любила, понимаете! Мне ее очень жалко. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень!» — сказала помощница диктора.
Дата и место прощания пока не назначены.
Моргунова работала диктором Центрального телевидения СССР с 1961 года, вела программы «Голубой огонек» и «Утренняя почта».
В начале марта народной артистке России исполнилось 84 года.
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