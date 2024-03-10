Парикмахер озвучила свою версию конфликта с клиенткой в Перми

Пермский парикмахер Анастасия И озвучила свою версию конфликта с клиенткой. Она заявила, что посетительница спровоцировала ссору своим неадекватным поведением, сообщает RT.

Мастер подчеркнула, что была вежливой и пошла женщине навстречу, сделав льготную стрижку. Однако по окончании работы пенсионерка кинула ей монету в 5 рублей, и с ухмылкой сказала: «Тебе и так хватит!».

Анастасия И. говорит, что конфликт случился прошлым летом. Она выложила видео в рабочий чат не для издевательств, а чтобы предупредить коллег о нечестной клиентке.

Затем Анастасия поссорилась с коллегой и та опубликовала видео в интернете в качестве мести.

Парикмахер признала, что поступила неправильно, и пожаловалась, что теперь ей пишут и звонят с угрозами. По словам Анастасии, недавно её вызвали на разговор в полицию.

Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео инцидента в Перми. На кадрах пенсионерка подметает в парикмахерской, а парикмахер материт ее. Видео вызвало большой резонанс в соцсетях. В Telegram-каналах заявили, что клиентка забыла деньги дома, а мастер решила ее «наказать», обрив почти налысо и заставив убирать. \