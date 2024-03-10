Опубликовано фото возможного памятника основателям ЧВК «Вагнер»

В сети появилось фото возможного памятника основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину и ее командиру Дмитрию Уткину. Его опубликовал Telegram-канал Grey Zone.

По информации канала, памятник, вероятно, установят на территории часовни в Горячем Ключе в Краснодарском крае. На памятнике изображены ростовые фигуры Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. На камне также выгравированы их жетоны с личными номерами — М-3308 и М-0209.

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Самолет с Евгением Пригожиным разбился 23 августа 2023 года в Тверской области. В числе пассажиров самолета, помимо Пригожина, числился и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

Ранее стало известно, что на месте крушения самолета Пригожина в Тверской области поставили памятник. К нему прикреплена табличка с надписью «ЧВК Вагнер, отвага, родина, справедливость, честь, кровь». Кто именно поставил монумент на этом месте, не уточняется.