В детском саду с карты России «исчезли» Курилы и Калининград

В новом детском саду в Брянской области сделали на стене карту России, на которой нет Сахалина и Курил, а также Калининградской области. Об этом сообщает местное издание "Брянский Ворчун".
Отмечается, что карта была установлена в учреждении, которое посещали губернатор Александр Богомаз и министр строительства страны Ирек Файзуллин.
Макет административно-политической карты России появился на внутренней стене нового детского сада, расположенного в окраинном микрорайоне Брянска Деснаград на улице Флотской.
"Карту на стене брянского детсада сразу, без "проверки" показали большому федеральному гостю, заглянувшему пятого марта с оказией в Брянск", - говорится в материале издания.
При этом утверждается, что из соцсетей Богомаза фото с картой России без некоторых регионов страны стало постепенно исчезать.
В январе украинский парламентский телеканал "Рада" в прямом эфире показал карту России, которая включает Крым.
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