Второй котел запустили на ТЭЦ в Туве после крупной аварии

Второй котел ввели в эксплуатацию на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы после крупной аварии. Об этом глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале.

«На Шагонарской ТЭЦ сегодня восстановлена конвейерная линия топливоподачи. В работу введен второй котел. В городе продолжается врезка и запуск мобильных котельных установок (МКУ). Прошлой ночью было запущено еще две, так что теперь в постоянной работе находится семь МКУ», — написал он.

Ховалыг отметил, что температура теплоносителя в сетях постоянно растет, 46 многоквартирных домов уже удалось подключить к теплоснабжению. Он также сообщил, что было принято решение отправить школьников города Шагонар на досрочные каникулы, которе продлятся с 11 по 20 марта.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ.

Взрыв и пожар на ТЭЦ в Туве произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. Следователи возбудили два уголовных дела.