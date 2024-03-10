10 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сегодня в России празднуют День архивов и День работников геодезии и картографии. А в мире — вспоминают о важности своевременного обнаружения глаукомы. Также свой день рождения в этот день отмечает актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Какие еще праздники выпадают на 10 марта — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День архивов

В 2003 году в праздничный календарь внесли День архивов. Дату выбрали неслучайно — в 1720 году именно в этот день Петр I подписал указ о создании генерального регламента, в соответствии с которым начали создавать архивы и ввели должность архивариуса.

Сегодня в российских архивах хранится больше 500 миллионов материалов — самые ранние из них относят к XI веку.

День работников геодезии и картографии

Ежегодно во второе воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают картографы и геодезисты. В 2024 году он выпадает на 10 марта.

Первая карта с изображением русских земель датируется 1525 годом. Профессия появилась позже, в 1720 году во время правления Петра I. Также по указу государя начали делать первые картографические съемки.

Праздники в мире

Международный день волынки

В 2012 году праздник создали, чтобы сохранить память об истории и технике игры на музыкальном инструменте. Волынка представляет собой духовой инструмент, сделанный из кожаного мешка, в который вставлено несколько трубок. Звучание волынки напоминает гортанное пение.

Останки первой волынки Ирака — прим. «Ленты.ру») — они датируются IV веком до нашей эры.

Вceмиpнaя нeдeля бopьбы c глaукoмoй

В 2024 году с 10 по 16 марта проходит Всемирная неделя борьбы с глаукомой — одной из основных причин слепоты и падения зрения.

Болезнь развивается в любом возрасте. Во всем мире насчитывается около 100 миллионов человек с этим заболеванием. Самым важным фактором для лечения глаукомы служит своевременная постановка диагноза.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 марта

День нарушения причинно-следственных связей;

Международный день парика. День Конституции Адыгеи;

День памяти жертв холокоста в Болгарии;

День брецеля в Люксембурге.

Какой церковный праздник сегодня

Пpaздник икoны Пресвятой Богородицы Мeжeтcкoй

Эта икона чудотворным образом явилась в 1492 году около Киева во времена распрей и беспокойства. В те дни люди искали поддержки в молитвах к Богородице.

На иконе изображена Божия Матерь с младенцем Иисусом на руках.

День памяти святителя Порфирия Газского

В конце IV века Газе. Свою жизнь святой посвятил становлению христианской веры.

В то время в Палестине было много язычников, которые сильно ущемляли права христиан. Он попросил поддержки у константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста и за 25 лет сделал Газу христианским городом.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 марта

Православные верующие вспоминают:

Приметы и традиции на 10 марта

Не следует ложиться спать днем или рано вечером — в дом проникнет нечистая сила, из-за чего человек может сильно заболеть;

Если птицы спокойны — сезон будет теплым;

Не следует смотреть в дом с улицы через окна — дом настигнут болезни.

Кто родился 10 марта

Актер и мастер боевых искусств родился в 1940 году в США. Во время службы в Военно-воздушных силах занялся дзюдо и тансудо. В 1963-м открыл свою первую школу каратэ, а спустя пять лет выиграл чемпионат мира в этом виде спорта.

По завершении спортивной карьеры начал сниматься в кино. Также Норрис создал большое количество телевизионных шоу, написал семь книг и выпускает свой журнал.

Александр III

Будущий император родился в Санкт-Петербурге в 1845 году. Александр III Романов взошел на престол в 1881 году, когда ему было 36 лет.

Александр III отводил важную роль достижению мира в политических спорах между государствами и усилению обороны России. Также правление императора основывалось на принципах христианства.

Кто еще родился 10 марта