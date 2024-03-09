В Turkish Airlines назвали причину отказа россиянам в перелете в Аргентину

Перевозчики, осуществляющие перелеты в Аргентину, обязаны строго следовать определенным правилам. Об этом пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Turkish Airlines.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что компания Turkish Airlines отказалась перевозить в Аргентину туристов из России.

«Авиакомпания Turkish Airlines следует правилам въезда в Аргентину, согласно которым у туристов, прибывающих в страну, должен быть билет в обе стороны, а также бронь на отель на весь период проживания», — уточнили в пресс-службе.

Журналисты отметили, что представители перевозчика снимают россиян с рейсов при недостаточном объеме багажа или его отсутствии, в случае предъявления «чистого» загранпаспорта (без отметок погранслужб), при отсутствии страховки, брони отеля или других документов.

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Эксперты пояснили, что отказы позволяют компании нивелировать риски вынужденной депортации пассажиров. Кроме того, такая политика может быть реакцией перевозчика на новые требования, озвученные миграционными властями.