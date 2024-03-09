Россиянам рассказали о погоде в марте

Март 2024 года ознаменуется дефицитом осадков и может установить рекорд, став одним из самых сухих месяцев XXI века. Об этом сообщает Центр погоды «Фобос».

Метеорологи сообщают, что в марте наблюдается дефицит влаги и можно говорить лишь о «следах осадков».

Прогнозы не обещают перемен до середины следующей недели. К концу второй декады может выпасть только 2–7 мм осадков. Это не более 20% от мартовской нормы.

«Что принесёт заключительная декада марта — покажет время, однако пока у него есть все шансы стать одним из самых сухих в XXI веке», — говорят синоптики.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2022 года. Тогда выпало 13 мм осадков, — 1/3 от нормы.

Синоптики предупредили россиян о сильных магнитных бурях в марте

В «Фобосе» также отмечают, что температура воздуха в марте постепенно приходит в норму и избавляется от аномалий первых дней (около +5 в первой декаде). Средняя температура во второй декаде будет близка к норме.