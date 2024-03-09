Синоптик предупредил о сильном понижении температуры на Волге

На предстоящей неделе сильные морозы обрушатся на Волго-Вятский район. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает RT.

«В Кировской области, в Нижегородской, в Татарстане, да даже в Самарской области значительное понижение температуры», — сказал синоптик.

По его словам, в понедельник в Нижегородской области температура опустится до минус 20 °С, а в Кировской области — до минус 23 °С.

В среду начнется повышение температуры до нулевой отметки. Резкий перепад вызовет гололёд, быстрое таяние, дождь и мокрый снег.

Ранее синоптики сообщили, что март 2024 года может стать одним из самых сухих в XXI веке.