Синоптик предупредил о сильном понижении температуры на Волге

Волгу и Вятку ждет погодная аномалия с морозами –23 градуса
На предстоящей неделе сильные морозы обрушатся на Волго-Вятский район. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает RT.
«В Кировской области, в Нижегородской, в Татарстане, да даже в Самарской области значительное понижение температуры», — сказал синоптик.
По его словам, в понедельник в Нижегородской области температура опустится до минус 20 °С, а в Кировской области — до минус 23 °С.
В среду начнется повышение температуры до нулевой отметки. Резкий перепад вызовет гололёд, быстрое таяние, дождь и мокрый снег.
Ранее синоптики сообщили, что март 2024 года может стать одним из самых сухих в XXI веке.
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