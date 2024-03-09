Издатели подтвердили высокий спрос на книги по истории России

Тиражи таких произведений приходится допечатывать. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

«Растут продажи книг про Россию, книги про войну. Мы видим рост спроса на книги про людей, которые прославили Россию. Сейчас, видимо, в разных нишах рост спроса. История России в целом интересна, даже художественная литература, где затрагивается Российская империя, очень хорошо продаётся. История России больше всего пользуется спросом. Это и новые произведения, и переиздания, и классика, например, «Война и мир» прекрасно продаётся. Издатели допечатывают, исходя из спроса. Сейчас количество наименований серьёзно увеличилось, у нас в издательстве за последний год книги про Россию и историю России наименований 300-400 вышло. Огромное количество книг мы выпускаем. Мы видим интерес, эта тенденция будет нарастать, думаю, что через несколько лет будет ещё больше таких книг».

Ранее издательства РФ зафиксировали рост продаж книг о войне, истории и патриотизме, пишет РБК. В АСТ увеличение спроса на такую литературу составило 43% по сравнению с 2021-м. В «Альпина нон-фикшн» отмечают возросшую популярность исторических произведений. В число наиболее продаваемых книг этого сегмента вошли «Искусство войны» Сунь-Цзы, «Координата Z» Захара Прилепина, «Мобилизованная нация» Николоса Старгардта и «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря.