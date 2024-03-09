В Крым прибыли участники Всемирного фестиваля молодежи

Делегация участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов прибыла в Крым из Сочи. В ее составе 35 участников из 21 страны.

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В их числе представители Аргентины, Болгарии, Бразилии, Гватемалы, Индонезии, Иордании, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Люксембурга, Малайзии, Мальдив, Марокко, Мексики, Молдовы, Непала, Парагвая, Перу, Сербии и Узбекистана.

- Мне очень хотелось побывать в Крыму, у этого места такая богатая история. Мне хотелось все это увидеть своими глазами, - рассказал итальянец Пьетро Фигура.

Родной город Пьетро - Кальтаджироне на острове Сицилия знаменит своей керамикой и другими ремеслами, рассказал итальянец. В городе есть Музей глиняной посуды. Пьетро учится на филологическом факультете университета и изучает русский язык. О том, что в Крыму были крепости Римской империи он знал, а вот о Генуэзской колонии в Восточном Крыму услышал впервые.

- Очень хочется все это увидеть, - поделился Пьетро. - Я вообще думаю, что жителям европейских стран - Германии, Франции, Италии нужно чаще бывать в России, приезжать сюда, чтобы увидеть все самим. Тогда между людьми будет диалог и не будет вражды.

Сегодня участники Всемирного фестиваля молодежи посетят знаменитые дворцы Южного берега Крыма и побывают в подвалах винодельческого объединения "Массандра". А 10 марта они смогут увидеть Свято-Успенский мужской пещерный монастырь Бахчисарая и прогуляться по Малому Иерусалиму в Евпатории.

За время пребывания в Крыму гости познакомятся с большинством достопримечательностей полуострова, в том числе созданных за 10 последних лет, когда Крым вернулся в состав России. Молодые люди побывают на территории "Таврида Арт", посетят международный детский центр "Артек", Крымский федеральный университет, примут участие в мероприятиях, приуроченных к 10-летию Крымской весны.

Еще одна группа участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов сегодня прибыла в Севастополь, и будет знакомиться с городом по своей программе.