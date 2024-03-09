$90.75+0.4198.88+0.67
Войти в почту

В Крым прибыли участники Всемирного фестиваля молодежи

Делегация участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов прибыла в Крым из Сочи. В ее составе 35 участников из 21 страны.

В Крым прибыли участники Всемирного фестиваля молодежи
© Российская Газета

В их числе представители Аргентины, Болгарии, Бразилии, Гватемалы, Индонезии, Иордании, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Люксембурга, Малайзии, Мальдив, Марокко, Мексики, Молдовы, Непала, Парагвая, Перу, Сербии и Узбекистана.

- Мне очень хотелось побывать в Крыму, у этого места такая богатая история. Мне хотелось все это увидеть своими глазами, - рассказал итальянец Пьетро Фигура.

Родной город Пьетро - Кальтаджироне на острове Сицилия знаменит своей керамикой и другими ремеслами, рассказал итальянец. В городе есть Музей глиняной посуды. Пьетро учится на филологическом факультете университета и изучает русский язык. О том, что в Крыму были крепости Римской империи он знал, а вот о Генуэзской колонии в Восточном Крыму услышал впервые.

- Очень хочется все это увидеть, - поделился Пьетро. - Я вообще думаю, что жителям европейских стран - Германии, Франции, Италии нужно чаще бывать в России, приезжать сюда, чтобы увидеть все самим. Тогда между людьми будет диалог и не будет вражды.

Сегодня участники Всемирного фестиваля молодежи посетят знаменитые дворцы Южного берега Крыма и побывают в подвалах винодельческого объединения "Массандра". А 10 марта они смогут увидеть Свято-Успенский мужской пещерный монастырь Бахчисарая и прогуляться по Малому Иерусалиму в Евпатории.

За время пребывания в Крыму гости познакомятся с большинством достопримечательностей полуострова, в том числе созданных за 10 последних лет, когда Крым вернулся в состав России. Молодые люди побывают на территории "Таврида Арт", посетят международный детский центр "Артек", Крымский федеральный университет, примут участие в мероприятиях, приуроченных к 10-летию Крымской весны.

Еще одна группа участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов сегодня прибыла в Севастополь, и будет знакомиться с городом по своей программе.

Общество
Севастополь
Республика Крым
Иерусалим
Непал
Парагвай
Аргентина
Ливан
Италия
Гватемала
Марокко
Молдова, Республика
Бразилия
Сербия
Болгария
Иордания
Казахстан
Мексика
Малайзия
Евпатория
Перу
Сочи
Узбекистан
Люксембург
Индонезия
Ирак
Мальдивы
Германия
Франция
2