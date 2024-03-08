Эксперты предупредили о рисках появления канцерогена в средствах от прыщей

Бензол может появляться в средствах от прыщей в случае хранения в ненадлежащих условиях, предупредили специалисты. Они уточнили, что возникновение этого канцерогена возможно при высоких температурах, пишет РБК.

Накануне нью-йоркская лаборатория Valisure направила в Управление по контролю за продуктами и лекарствами данные исследования популярных средств борьбы с акне (прыщами), содержащих бензоилпероксид. Специалисты пояснили, что в них был обнаружен повышенный уровень бензола.

Дерматолог Юлия Галлямова заметила, что опасаться средств с бензоилпероксидом не стоит. Вместе с тем, добавила эксперт, нужно соблюдать режим, который прописан в инструкции к препарату. При нарушении режима хранения, конечно, могут быть неожиданные реакции, констатировала она.

Специалист отметила, что в случае с бензоилпероксидом независимая лаборатория получила бензол при распаде перекиси в условиях, когда температура составляла 37, 50 и 70 градусов Цельсия. Она уточнила, что добиться повышения температуры в квартире до таких уровней вряд ли возможно, это были именно экспериментальные действия.

Онкодерматолог Екатерина Вертиева сообщила, что у бензоилпероксида высокий уровень безопасности, это доказано многолетними клиническими исследованиями. По ее данным, в лекарственных, а не косметических препаратах концентрация этого вещества выше и может составлять 2,5, 5 и 10%.

Эксперт заметила, что в инструкции к гелю бензоилпероксида 2,5, 5 и 10% написано, что температура хранения не должна превышать 25 градусов. Она уточнила, что в летние месяцы прием препарата не рекомендован в связи с фоточувствительностью и риском появления солнечного ожога.

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова предупредила, что одним из признаков воздействия бензола на кожу может быть дерматит или раздражение, «как отдаленное последствие может быть какой-то даже онкологический процесс».