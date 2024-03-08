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Мариинский театр назвал новую приму-балерину

Мариинский театр назвал солистку Ренату Шакирову новой примой-балериной. Об этом сообщается на сайте организации.

Мариинский театр назвал новую приму-балерину
© ТАСС

В сообщении говорится, что Шакирова «обратила на себя внимание благодаря работоспособности, харизматичности и таланту» еще во время обучения в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Представители театра назвали новую приму балериной с широким спектром технических и актерских возможностей.

«Она — и харизматичная Китри в "Дон Кихоте", и свободолюбивая Кармен в "Кармен-сюите", и яркий "Рубин" в балете Джорджа Баланчина. Также интересна ее интерпретация и лирических ролей — порывистая Джульетта, мечтательная Маша в "Щелкунчике", нежная Ширин в "Легенде о любви"», — уточняется в сообщении.

Рената Шакирова родилась в Ташкенте, окончила Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой. С 2015 года Шакирова выступает в труппе Мариинского театра.

В декабре новый директор Большого театра Валерий Гергиев, пришедший на смену Владимиру Урину, высказался о назначении.

«Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ, работ, которые прославили этот театр», — отметил он.
Общество
Владимир Урин
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