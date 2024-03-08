Эдгард Запашный, директор Большого Московского цирка, подчеркнул, что цирковое искусство, как и многие другие сферы, непосредственно связано с политической обстановкой, поэтому оно не может оставаться вне политики.

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По мнению Запашного в беседе с РБК, последние два года характеризуются нестабильной ситуацией в стране, что создает волнения и напряжение в сфере цирка. Директор цирка отметил, что после начала СВО многие испытали панику, некоторые даже уехали, однако через некоторое время общественное отношение к этому вопросу стабилизировалось, и зрители снова появились.

Запашный также отметил, что после начала СВО российские цирковые артисты лишились многих зарубежных контрактов, однако спрос остался стабильным в Китае, а также существует хорошее сотрудничество с Северной Кореей. В КНДР, по словам Запашного, есть много талантливых артистов, с которыми российский цирк может сотрудничать.

В начале года стало известно, что Эдгард и его брат Аскольд вошли в число доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах.

Ранее Путин помиловал 52 заключенных женщины, а также Трамп рассказал, из-за чего начался конфликт на Украине.