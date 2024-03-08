Уехавшая из России Чулпан Хаматова оскорбила Константина Богомолова

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова раскритиковала театрального режиссера Константина Богомолова. Она призналась, что не хотела бы участвовать в проектах мужа журналистки Ксении Собчак после его негативных высказываний в адрес покинувших родную страну деятелей культуры.

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«Для кого-то Константин Богомолов является хорошим режиссером. Для меня это невозможно, если режиссер неумный и неэмпатичный… Все искусство — это исключительно субъективное восприятие», — приводит StarHit слова Хаматовой.

При этом актриса не стала скрывать, что ей нравились капустники, которые устраивал режиссер. Но после его критики в адрес уехавших артистов она не хотела бы работать с Богомоловым, так как он человек «с холодным носом», который выбрал себе путь комфорта.

«Хотела бы я работать с ним как актриса? Нет. Впрочем, думаю, что и он со мной. Со мной на одной сцене нельзя стоять, я токсичная», — призналась актриса.

Ранее народный артист РФ Владимир Стеклов дал совет Чулпан Хаматовой. Он призвал сбежавшую актрису покаяться и напомнил, что Хаматова была «обласкана» в России и заработала популярность.