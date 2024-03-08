СМИ: в Финляндии вернули на прилавки российский майонез из-за жалоб покупателей

Сеть магазинов Rajamarket в Финляндии вернула на прилавки майонез российского производства марки «Махеевъ» из-за требований покупателей, которые привыкли к этому продукту. С начала спецоперации финские магазины из-за санкций убрали из продажи российские товары и заменили их на украинские. Об этом сообщает владелец сети магазинов Rajamarket Сергей Ананьев.

«Покупатели запросили этот продукт, потому что границы закрыты, и они не могут привезти его из России», — передает Yle слова Ананьева.

Он добавил, что сеть его магазинов импортирует майонез не из РФ, а через фирму-импортера из Латвии.

Владелец сети магазинов отметил, что 80-90% продуктов питания поступает в страну с Украины. Также латвийский импортер поставляет товары из стран Балтии.

Ранее сообщалось, что Финляндия закрыла пограничные посты с РФ, ограничения продлятся до апреля. Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не будет поддерживать отношения с Россией до конца конфликта на Украине. Он также отметил, что не видит перспектив для улучшения ситуации.

В Финляндии признали, что санкции нацелены и на простых россиян