В Ростове-на-Дону рожениц выписали из роддома, чтобы открыть там военный госпиталь

С марта в стенах бывшего роддома N5 в Ростове-на-Дону принимают раненых военных. Об этом пишет 161.ru.

Как рассказали журналистам сотрудницы акушерского отделения, в конце февраля всех пациенток выписали из роддома и распределили по другим учреждениям - в ЦГБ, областной перинатальный центр или 20-ю городскую больницу. Однако местная жительница, которую 22 февраля также отправили рожать в другое место, на следующий день с этой целью была вынуждена самостоятельно ехать в Новочеркасск.

"Меня выдвинули за день до родов. Утром 23-го начались схватки: я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу, и я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули", — рассказала возмущенная ростовчанка.

Новость о реорганизации родильного отделения прокомментировали в региональном Минздраве. Там утверждают, что отделение закрыто до 15 апреля из-за "проведения заключительной дезинфекции".

"Работа родильного отделения горбольницы N 7 приостановлена. Оказание медицинской помощи будет возобновлено в [новом] здании, введенном в эксплуатацию после реконструкции. Беременным и роженицам оказывается вся необходимая медицинская помощь в других профильных лечебных учреждениях города в соответствии с распоряжением минздрава Ростовской области", - заявили в министерстве.

В приемной акушерского отделения комментировать происходящее отказались. Известно, что медицинскому персоналу больницы N7, в которой закрыли родильное отделение, предложили работу в новом госпитале. Но перед этим медикам необходимо пройти трехмесячный курс по переподготовке, а также "немного поработать" в зоне СВО.