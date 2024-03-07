Как женщины боролись за свои права и начали революцию в России

В наше время попытка недооценивать женщин просто за то, что они женщины, является проявлением глупости. Но еще каких-то сто лет назад женская доля в России и мире была незавидна — кухонное рабство, низкие оклады на непрестижной работе и полное отсутствие политических прав. И всё же в 1917 году русская женщина показала, что недооценивать ее нельзя — не мужчины, а именно женщины зажгли пламя Февральской революции в России, после которой император Николай II отрекся от престола.

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Сегодня мы расскажем о женщинах той эпохи и результатах, которых им удалось добиться.

Женщины Петрограда

В начале февраля 1917 года женщины, недовольные продовольственным кризисом и затянувшейся Первой мировой войной, начали активно выходить на демонстрации. 23 февраля (8 марта – по новому стилю) стало кульминацией их активности и первым днем русской революции.

В тот день работницы текстильной промышленности вышли на улицы, начав забастовку. Тогда же начались «хлебные погромы» – погромы лавок из-за недостатка хлеба. По одной из версий, первый камень в витрину булочной кинула именно женщина, стоявшая в очереди.

Работницы текстильных фабрик пошли маршем к металлургическим заводам, чтобы убедить работавших там мужчин присоединиться к протесту. К концу дня в забастовках участвовали около ста тысяч рабочих.

Уже 2 марта император Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила, а тот затем передал власть Временному правительству, которое пообещало провести всеобщие выборы в органы местного самоуправления, но сначала ничего не сказало об избирательных ограничениях для женщин.

Лига равноправия женщин (одна из многих российских организаций того времени, боровшихся за права женщин) направила правительству петицию с требованием допустить женщин до участия в выборах, а 19 марта женщины начали вновь выходить на демонстрации. Через неделю газеты сообщили, что Учредительное собрание будет созвано в стране на основе всеобщего – без различия пола – голосования. В июле решение о предоставлении женщинам избирательных прав было ратифицировано.

Так российские женщины смогли добиться избирательного права одними из первых в мире. В США женщины были уравнены с мужчинами в избирательных правах в 1920 году, в Великобритании – в 1928 году, во Франции – в 1944-м.

Февральская революция открыла путь к возникновению новых политических структур, в которых женщины также играли активную роль.

Женщины у власти

Известные активистки, такие как Александра Коллонтай и Мария Спиридонова, были значимыми фигурами в организации и координации протестных действий, а затем вошли в состав разных фракций Учредительного собрания и новых партий (большевики – Коллонтай, левые эсеры – Спиридонова). На выборах в Учредительное собрание женщины могли не только голосовать, но и баллотироваться.

В июне 1917-го женщины также получили право вести адвокатскую практику и входить в состав коллегий присяжных заседателей. В августе мужчинам и женщинам была гарантирована равная оплата труда.

Коллонтай стала министром в составе Временного правительства. Она заняла пост народного комиссара по социальному обеспечению. Это назначение сделало ее первой женщиной-министром в истории России и одной из первых в мире.

В первой советской Конституции, принятой 10 июля 1918 года, было закреплено равноправие.

Британский историк Сара Бэдкок отмечает, что другая значимая женщина того периода – Надежда Крупская – воспринимается западными специалистами в первую очередь как жена Владимира Ленина, но в действительности она была политиком. Крупская активно участвовала в разработке политического курса большевиков и выступала на различных митингах. Еще в 1905-м Крупская была секретарем Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

Социолог из НИУ ВШЭ Ирина Юкина рассказывала «Газете.ру», что позже, во времена правления Иосифа Сталина, власть опять стала «отчетливо мужской», а включать женщин в правительство снова активно стали во время хрущевской «оттепели».