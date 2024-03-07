Кириенко подвел итоги Всемирного фестиваля молодежи

Сегодня на Всемирном фестивале молодежи состоялась пресс-конференция Председателя организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024, первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко и руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксении Разуваевой. На ней подвели итоги фестиваля. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в оргкомитете ВФМ.

© пресс-офис Российского общества "Знание"

Почти все страны мира были представлены на фестивале. Площадка Сириус приняла 190 молодежных делегаций.

«У нас 188 стран, если не считать Россию. Себя посчитать все-таки справедливо, поэтому будет 189. И третья особенность, почему все-таки, по-честному, 190: конечно же, была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины. Но по понятным причинам называть их официальной делегацией, показывать мы не можем, понимаем, что ребят ждет после этого уголовное преследование», – отметил Сергей Кириенко.

Он также рассказал, что свыше двух часов длилась вчера встреча Владимира Путина с 250 участниками фестиваля. Президент разговаривал с ними без без избыточного нравоучительного тона, на равных.

«На мой взгляд, очень важные вещи звучали вчера на встрече Президента… Когда встал один из представителей студенческих ассоциаций африканского континента, который сказал: знаете, теперь мы понимаем, что вы воюете сегодня не только за свой суверенитет, вы воюете за нас... Они поняли, что происходит, почему это происходит, они поняли, что Россия сражается не только за себя, а сражается вообще за право каждого народа на свой собственный суверенитет, на свой собственный выбор и за право людей Донбасса на свой собственный выбор. И за право каждого человека в мире», – сказал первый замруководителя Администрации Президента

В пространстве фестиваля царила полная свобода. Каждый мог выбрать, куда пойти и о чем поговорить. Главным же отличием фестиваля этого года, в сравнении с Форумом 2017-го, стала содержательная часть мероприятий. Из 320 тысяч поданных заявок по результатам непростого отбора, состоящего из 6 этапов, и были сформированы делегации.

Большой марафон провело общество «Знание». Количество мероприятий составило более 850. В оргкомитете подсчитали, что если бы человек захотел послушать все лекции, ему потребовалось бы для этого 78 суток! Поэтому недовольны участники фестиваля остались только одним – невозможностью побывать на всех мероприятиях ВФМ-2024. Интересен и тот факт, что стремились они посетить в первую очередь образовательные мероприятия, хотя в программе фестиваля было множество развлекательных событий.

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи привел также данные первых соцопросов об отношении к ВФМ среди россиян, которые провел ВЦИОМ. Как выяснилось, положительно к фестивалю относятся 84% россиян, скорее отрицательно или точно отрицательно – лишь 2%.

Впервые на площадке фестиваля работали 300 экскурсоводов со всей страны и 5 тысяч волонтеров, и гости отмечали гостеприимство принимающей стороны. А делегация Колумбии даже поучаствовала в дискотеке вместе с волонтерами серебряного возраста. По человеческим эмоциям, оно дорогого стоит, отметил Сергей Кириенко.

Впервые на ВФМ приехали участники в возрасте до 18 лет – детская программа собрала 1 тысячу делегатов. Причем, ровно половина из них – дети из России, и 500 – иностранцы. Также впервые на ВФМ все 89 российских регионов взяли шефство над иностранными делегациями.

По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, ВФМ готовили свыше 19 тысяч сотрудников. Их средний возраст составил 29 лет. Как видим, все делается самими молодыми людьми. Детскую программу тоже придумывали 80 детей из 24 стран. Специально для этого создали детскую дирекцию.

На фестивале сформировались долгосрочные связи, выходящие далеко за рамки мероприятия. Так, 15 делегатов фестиваля в ближайшее время отправятся в арктическую экспедицию Росатома. Стартовало здесь и множество международных проектов в дипломатической, предпринимательской сферах, в области экологии и окружающей среды и так далее.

По предложению участников фестиваля, 12 апреля, когда в России традиционно стартуют молодежные форумы, на каждом из них будет звучать международный трек. А 43 всероссийских, международных, образовательных форума будут открыты для иностранцев. Самое же главное, что увезли с собой участники фестиваля, это их личные впечатления о фестивале и о России. Как справедливо заметил Сергей Кириенко, «это то, с чего уже никто не свернет".