Умер оператор «Тихого Дона» Михаил Суслов

Советский и российский кинооператор Михаил Суслов умер на 85-м году жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда».

© Кадр со съемок к\ф "Тихий Дон/TACC

Причина смерти Суслова не называется.

«Михаил Петрович — представитель настоящей советской школы кинематографа, советской операторской школы. И вся моя жизнь прошла вместе с ним, я с ним снял почти все свои картины», — пояснил режиссер Сергей Урсуляк.

По его словам, оператор жил, только когда снимал. Он добавил, что Суслов был абсолютно искренним, абсолютно честным человеком, изумительным мастером.

Михаил Петрович Суслов родился в 1939 году, в 1962-м окончил операторский факультет ВГИКа. Три года работал на московском телевидении, затем перешел в «Мосфильм».

В первой половине 70-х годов оператор снял ленты «Короткие истории», «Арена», «Шестое июля», «Чайка», «Крылья», «Человек на своем месте». В 1976-м оператор переехал в США. В Голливуде он работал в основном на боевиках и криминальных драмах: «Вашингтонская афера», «Чемпион», «Часть Эдема», «Американский театр», «Укради небо».

В конце 90-х годов вернулся в Россию и стал сотрудничать с режиссером Сергеем Урсуляком. Его наиболее известными работами являются сериалы «Ликвидация», «Исаев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон».