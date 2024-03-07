Огонь семейного очага "Сердце России" доставили во все регионы страны

Огонь семейного очага "Сердце России", который был зажжен на выставке-форуме "Россия", доставили во все регионы Российской Федерации, сообщили журналистам в пресс-службе дирекции выставки.

"Огонь всероссийского семейного очага с выставки "Россия" доставили во все регионы страны. Последним регионом, куда добрался огонь, стал Ненецкий автономный округ", - сказали в пресс-службе.

Огонь для "Сердца России" привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Огонь семейного очага "Сердце России" был зажжен на выставке "Россия" во время форума "Родные - любимые" 23 января.

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