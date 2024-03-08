Путин выступил с видеообращением по случаю Международного женского дня

Президент России Владимир Путин особо поблагодарил женщин за то, что они делают для успеха Специальной военной операции. Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю Международного женского дня.

Президент отдельно обратился к женщинам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО и тем, кто ждет дома наших бойцов, вдохновляя их любовью и поддержкой, помогает в госпиталях и волонтерских структурах.

«Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне», — сказал Путин.

В канун 8 марта президент России Владимир Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.