Милонов призвал мужчин дарить женщинам на 8 Марта новую беременность

Другие сюрпризы не принесут настоящей радости. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также предостерёг от «спаивания» женщин в этот день — нельзя допустить «пьяного зачатия».

«Я считаю, что лучший подарок для женщины — это новая беременность. Ребёнок — это самая настоящая радость, от бухла — похмелье и всё, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее. Главное — не спаивайте ваших женщин, бутылочки шампанского достаточно. Чтобы никаких массовых попоек, а то 8 Марта, попойки, дело доходит до отношений — и в результате зачатие в пьяном виде, такого не должно быть. Я призываю женщин добровольно отказаться от алкоголя на 8 Марта и встречать его в трезвом виде, потому что трезвая женщина — это прекрасно».

Ранее эксперт по этикету предостерегла мужчин от выбора «скорбного» букета на 8 Марта. Речь идёт о цветах в полиэтиленовой обёртке треугольной формы, предназначенных для возложения к памятникам.