Мошенники активизировались накануне 8 Марта: как обманывают россиян

Мошенники начали более активно реализовывать свои схемы в преддверии 8 Марта. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на компанию МТС Red.

Накануне праздника злоумышленники рассылают письма якобы от крупнейших маркетплейсов – Wildberries и Ozon, говорится в статье. В рассылке – очень выгодные предложения подарков. Мошенники вынуждают потенциальных жертв либо перейти на фишинговый сайт, либо пообщаться с менеджером в WhatsApp и Telegram. После этого они просят ввести данные банковской карты и оплатить товар, который жертва не получит.

Отмечается, что мошенники часто перед праздниками создают сайты-клоны, которые визуально почти ничем не отличаются от реальных сайтов маркетплейсов. При этом в строке браузера стоит другое название – оно может отличаться одной буквой. По словам экспертов, такие сайты функционируют от нескольких дней до двух недель.

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Еще одна схема – создание фейковых онлайн-магазинов бытовой техники, поддельных страниц турагентств и систем бронирования театральных билетов.

«Все они предлагают супер-скидки. После оплаты вы ждете свой товар, а он не приходит. Или приезжаете к дверям гостиницы, а вашей брони у них нет», - говорится в публикации.

Ранее Сбер сообщил, что аферисты прибегли к новой схеме кражи денег с помощью функции трансляции экрана во время видеозвонка в мессенджере.