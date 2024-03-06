Житель Германии сделал более ста прививок от COVID-19

Исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге заявили, что один из жителей Германии поставил себе 134 прививки от COVID-19 за два года.

При этом сам мужчина заявляет, что на самом деле сделал 217 прививок, но пока исследователям удалось подтвердить только 134. В качестве объяснений мужчина заявил, что сделал это «по личным причинам».

«Мужчина, которого сейчас обследовали исследователи ФАУ, сказал, что сам сделал прививку 217 раз по личным причинам. Официально подтверждены 134 из этих прививок», — сообщили в университете.

Отмечается, что такое число прививок у одного человека может помочь исследователям определить, какое последствие для иммунной системы несет в себе гипервакцинация. Согласно текущей оценке ученых, иммунная система этого мужчины находится в абсолютно нормальном состоянии.

Ранее ученые заявили, что COVID-19 способен снизить IQ.